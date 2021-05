Siete in cerca di un tablet performante ed economico? Teclast M40SE è in offerta su Amazon a soli 169,00 euro. Il ribasso di 30 euro deve essere applicato tramite il coupon da selezionare prima di mettere il prodotto nel carrello. Se poi doveste essere fortunati potreste inserire il codice sconto GRIA4HZC e il prezzo potrebbe scendere di altri 30 euro arrivando a 139,00 euro. Usiamo il condizionale perché potrebbe essere già esaurito il periodo di utilizzo del codice sconto nel momento in cui leggete questo articolo.

Teclast M40SE: caratteristiche principali

Questo tablet monta uno splendido display da 10,1 pollici dotato di cornici abbastanza sottili da amplificare l'esperienza utente mentre la risoluzione FHD da 1920×1200 pixel assicura una qualità al di sopra di molti competitor anche a prezzi più alti. Il processore Unisoc T610 a 8 core abbinato a ben 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione garantisce ottime prestazioni veloci e dinamiche. Grazie a queste caratteristiche, infatti, possono essere utilizzate più applicazioni in contemporanea senza problemi. La memoria, inoltre, può essere espansa fino a 256 GB attraverso MicroSD.

Degna di nota è la batteria che ha un valore tipico di 6000mAh e concede un'autonomia prolungata. La ricarica Type C, poi, consente di tornare in funzione in poco tempo restringendo i tempi. In una giornata tipo, il tablet può funzionare per 9 ore interrotte.

Sono presenti due fotocamere: quella frontale ha una risoluzione da 2 megapixel, mentre quella posteriore vanta una lente da 5 megapixel con autofocus. Non passano inosservati il GPS, il BDS e il Bluetooth 5.0 e la connettività WiFi + Cellulare. Al momento della ricezione, infine, questo dispositivo monta la versione 10.0 di Android.

Potete acquistare il tablet Teclast M40SE su Amazon a soli 169,00€ euro. Ricordate di spuntare la casella del coupon prima di inserire il prodotto nel carrello. Inoltre, provate anche a inserire il codice sconto GRIA4HZC e magari la Dea bendata è ancora dalla vostra parte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet