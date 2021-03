Smartworking e didattica a distanza sono diventati termini d’uso comune durante questo anno. Lavorare o studiare da casa ha messo a dura prova i cittadini, molte famiglie sono corse ai ripari acquistando dispositivi aggiuntivi per coniugare le esigenze di tutti i componenti della famiglia. Oltre ai classici PC, anche i tablet si sono rivelati validi alleati per queste mansioni, oggi va in offerta il TECLAST M40 a 179,99 euro grazie a un’offerta a tempo che lo porta al prezzo più basso di sempre.

TECLAST M40: caratteristiche principali

Si tratta di un modello con display IPS da 10.1 pollici, 6 GB di RAM, 128GB di memoria di archiviazione e un SoC octa-core T618 con le architetture A75 e A55 realizzato con un processore a 12 nm per prestazioni elevate. Lo schermo del tablet è inoltre provvisto di un touchscreen 2.5D con un corpo metallico dal bordo curvo che ha un’eccellente sensazione al tatto ed un magnifico design. Una dotazione hardware ideale per assistere a videolezioni, partecipare a videoconferenze o prendere appunti. Grazie al sistema Android il tablet è compatibile con tutta la suite Google Education e i servizi Classroom, Meet e Drive, oltre alle app gratuite come Zoom e Skype.

Il tablet Android di TECLAST è dotato di una fotocamera frontale per selfie e videochiamate da 5 MP e di un’ottica posteriore da 8 MP per scattare foto e registrare video. Presente il TECLAST Momentum Sound System che adotta un design di altoparlanti stereo e fornisce un’esperienza sonora più coinvolgente e precisione, WiFi Dual-Band e Bluetooth 5.0.

Il tablet Android TECLAST M40 è in offerta su Amazon a 179,99 euro, un prezzo adeguato per un prodotto sufficientemente potente per smartworking e didattica a distanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet