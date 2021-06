Il tablet Teclast M30Pro è in offerta su Amazon a soli 159,49€. Il ribasso del 28% corrisponde a uno sconto effettivo di 60,50€ che rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Teclast M30PRO: un tablet, una garanzia

Acquistare un tablet non è sempre facile. La scelta di un prodotto Teclast, tuttavia, è sinonimo di garanzia. Molto amato dai consumatori, questo marchio offre dei device con un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il modello M30PRO, in particolare, è un tablet semplice ma elegante che in colorazione bianca acquista una marcia in più. Montante un display da 10.0 pollici, offre una visione di contenuti e immagine più che sufficiente. Inoltre la risoluzione 1920×1200 pixel rende l'esperienza complessiva di ottima qualità.

Il processore montato è un P60 Octa Core che viene affiancato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Grazie a queste caratteristiche, l'utilizzo è fluido, dinamico e non presenta rallentamenti. In più la memoria può essere espansa mediante MicroSD.

Sono degni di citazione le due fotocamere che consentono di scattare selfie e non solo. Quella frontale ha una risoluzione di 5 megapixel, mentre per quella posteriore saliamo a 8 megapixel complessivi. La messa a fuoco è automatica così da scattare foto e registrare video con semplicità.

Anche la batteria ha un valore importante in quanto vanta 7500mAh sufficienti a garantire un'autonomia degna di una giornata fuori casa. La riproduzione di video online, infatti, è garantita per 10 ore.

In merito alla connettività, infine, riportiamo che il tablet funziona sia tramite WiFi che 4G installando una SIM al suo interno.

Puoi acquistare il Tablet TECLAST M30PRO su Amazon a soli 159,49€ in colorazione bianca. Acquistalo oggi e ricevilo a casa in 48 ore se sei abbonato a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Il dispositivo può essere acquistato anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet