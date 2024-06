Tablet Samsung da non perdere a soli 169€: disponibilità limitata

Samsung Galaxy Tab A7 Lite è un dispositivo versatile e affidabile, che oggi si distingue per un rapporto qualità-prezzo imbattibile grazie all’offerta speciale su Amazon. Con il giusto mix di hardware e funzionalità software esclusive, questo tablet è ideale per attività lavorative, studio, navigazione web e intrattenimento, inclusi film, serie TV e giochi. La batteria a lunga durata garantisce un uso continuativo per tutta la giornata.

Cogli al volo questa offerta: compra ora Samsung Galaxy Tab A7 Lite in versione LTE su Amazon ed approfitta di uno sconto del 15% per portarlo a casa con solamente 169 euro invece di 199 euro.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite torna in offerta

Samsung Galaxy Tab A7 Lite presenta un display da 8,7 pollici che offre un’ottima proporzione schermo-corpo per una perfetta visione dei contenuti. Dotato di un processore potente, 32GB di memoria interna e 3GB di RAM, il sistema operativo Android assicura performance ben equilibrate.

La fotocamera posteriore da 8 MP permette di catturare foto chiare e dettagliate, mentre il Wi-Fi 5 garantisce una connessione internet veloce e stabile. Infine, la batteria da 5100 mAh offre un’autonomia notevole, permettendo diverse ore di utilizzo senza interruzioni.

Segui l’istinto e salva nel carrello il tuo Samsung Galaxy Tab A7 Lite ad un prezzo super vantaggioso: riceverai il tablet a casa con spedizione gratuita in brevissimo tempo.