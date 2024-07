Tablet Samsung con 8+128GB SOTTO i 200€ grazie allo SCONTO Amazon!

Se sei stanco di vedere film, serie TV e partite sul tuo piccolissimo smartphone, allora quest’offerta calza a pennello. Il fantastico Samsung Galaxy Tab A9+, dotato di un display da 11 pollici, è protagonista di un corposissimo sconto del -36% che te lo farà portare a casa per soli 198,90€!

Tutte le caratteristiche del tablet Samsung

Sul fronte delle prestazioni, il Galaxy Tab A9+ è equipaggiato con un processore Qualcomm Snapdragon e 8GB di RAM, che ti permetteranno di giocare e addirittura lavorare, con una fluidità al top anche durante l’esecuzione simultanea di più applicazioni. Con una memoria interna di 128GB, espandibile tramite microSD, offre tutto lo spazio necessario per salvare file, foto, video e applicazioni, rispondendo alle esigenze di archiviazione più diverse.

Le funzionalità software del tablet includono il multitasking avanzato, che permette di utilizzare fino a tre app contemporaneamente grazie alla funzione di divisione dello schermo, aumentando notevolmente la produttività.

Il Galaxy Tab A9+ è inoltre dotato di funzionalità avanzate per la protezione dei dati, come Secure Folder e Privacy Dashboard, assicurando un alto livello di sicurezza. Ovviamente, tutti gira sul sistema operativo Android personalizzato da Samsung, il quale offre un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di applicazioni preinstallate, ottimizzando ulteriormente l’esperienza d’uso.

Come anticipato, il display da 11 pollici garantisce una visualizzazione al top, ideale per guardare film, navigare sul web e lavorare, mantenendo una buona visibilità anche in condizioni di luce intensa grazie alla tecnologia Samsung che, si sa, è famosa per i suoi pannelli.

Insomma, con Samsung Galaxy Tab A9+ a soli 198,90€ (al posto dei classici 309,00€) non puoi proprio sbagliare!