Tablet o PC? Perché non averli entrambi con questo Lenovo BOMBA (170€)

Una spesa letteralmente minima per avere un prodotto che puoi utilizzare dove e come vuoi. Si tratta proprio del Lenovo IdeaPad Duet che è un sistema invincibile se sei in cerca di praticità ma anche di prestazioni degne di nota.

Per lavoro, studio o svago questo prodottino è proprio un gioiello e con la promozione in corso su Amazon lo paghi anche meno del dovuto. Infatti ti colleghi proprio ora sulla pagina e te lo porti a casa co soli 174€, un prezzo veramente invidiabile.

Le spedizioni? Completamente gratuite e ti faccio sapere che se vuoi è attivo anche il pagamento con 5 rate di Amazon senza interessi.

Lenovo IdeaPad Duet: perché scegliere questo prodotto

Se hai bisogno di un sistema comodo da avere sempre dietro e che ti possa lasciare tutta la libertà, questo Lenovo IdeaPad Duet è proprio ciò di cui hai bisogno. Ovviamente non te lo consiglio per il gaming perché sarei pazza altrimenti, ma per ufficio e studio è davvero un successo.

Come sistema operativo ha Chrome OS, semplicissimo da utilizzare e con tutte le applicazioni che vuoi visto la presenza del Play Store. Se lo vuoi utilizzare come laptop agganci la tastiera che funziona anche un po’ da cover, mentre se vuoi tutti i vantaggi di un tablet con un solo gesto lo hai a disposizione.

Hai un display di elevata risoluzione da 10 pollici, 64 GB di spazio di archiviazione, fotocamera frontale e fotocamera posteriore e una batteria veramente eccellente.

Sì, se te lo stessi chiedendo la tastiera/cover è già inserita in confezione quindi non devi acquistarla a parte.

Che altro dirti, un sistema veramente interessante perfetto per tutti i giorni.

Acquista al volo il tuo Lenovo IdeaPad Duet su Amazon a soli 174€, un prezzo d’eccezione grazie al ribasso in corso quindi non perdere l’occasione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.