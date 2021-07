Il tablet Lenovo M10 FHD Plus è un portento di dispositivo. In offerta su Amazon hai la possibilità di acquistarlo a prezzo ridotto ossia soli 199,00€. Lo paghi eventualmente a rate e te lo godi in tutto e per tutto.

Per di più le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Lenovo M10 FHD Plus: un tablet di seconda generazione

Avere un tablet a portata di mano fa comodo e questo lo sai bene visto che sei in cerca di un affare. Il modello di Lenovo è completo di tutto e vale ogni singolo euro speso. Come mai? Lascio parlare la sua scheda tecnica.

Anzitutto lo puoi usare per guardare film, video, scrivere documenti e persino giocare. Ha un display ampio da 10,3 pollici in risoluzione Full HD che ti assicura il massimo. Inoltre lo schermo è racchiuso in delle cornici estremamente sottili che regalano un aspetto di ultima generazione.

Il processore è una favola e viene abbinato a 4 GB di RAM e a una memoria che puoi espandere fino a 1 TB. Spazio insufficiente? Impossibile ricevere notifica!

Se non sei ancora convinto dovresti sapere che sono presenti due fotocamere da 5 e 8 megapixel, che la batteria è mega e ti regala ore e ore di autonomia e che, infine, c'è anche un regalo. Comprando questo tablet ricevi 3 mesi di abbonamento Amazon Music Unlimited per ascoltare pi di 70 milioni di brani.

Stai ancora aspettando? Acquista subito il tuo Tablet Lenovo M10 FHD Plus su Amazon ad appena 199,00€. Lo acquisti in un'unica soluzione o pagandolo a rate con Confidis. In più è un prodotto Prime quindi se sei abbonato lo ricevi in meno di 48 ore a casa.

Ps: se sei cliente standard scegli le consegne nei punti di ritiro e non spenderai un centesimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet