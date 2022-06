Tablet Lenovo FHD con SOUNDBAR integrata a prezzo formidabile (-50€)

Lenovo Yoga Smart Tab è un prodotto consigliatissimo a per tutti gli studenti che vorrebbero a propria disposizione un tablet versatile e comodo su cui fare affidamento durante lo studio. Un apparecchio indicato anche per l’intrattenimento, considerandone l’ottima qualità audio e video per godersi musica, film, serie tv ed i migliori contenuti sul web.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto a sorpresa del 14%, questo tablet Lenovo sarà tuo con appena 299 euro ed un risparmio di ben 50 euro.

Lenovo Yoga Smart Tab in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto

Il bellissimo display a bordo del tablet Lenovo, realizzato in tecnologia IPS, misura una diagonale da 10.1 pollici ed una risoluzione pari al FullHD per immagini sempre nitide e colori vivaci da ogni angolazione e con ogni tipo di illuminazione ambientale.

Prestazioni al top grazie al contributo del processore Qualcomm Snapdragon 439, a supporto di cui agiscono 4 GB di memoria RAM. Lenovo Yoga Smart Tab può contare su uno storage interno da 64 GB che, in base alle tue esigenze, potrai espandere fino a 256 GB con l’inserimento di una microSD. Goditi ogni momento di relax in compagnia della tua musica preferita grazie alla soundbar integrata che riesce a riprodurre un audio ricco di dettagli e con bassi corposi. Inoltre, acquistando il tablet beneficerai dei 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo Lenovo Yoga Smart Tab: oltre ad un sostanzioso risparmio di spesa, lo riceverai subito e con consegna gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.