Tablet Lenovo con speaker Dolby Atmos e display FullHD: bastano 159€

Lenovo Tab M10 FHD Plus è un dispositivo che sa come farsi apprezzare per via di caratteristiche tecniche e costruttive difficilmente rilevabili su tablet che la concorrenza propone nella stessa fascia di mercato. Schermo ampio e definito, suono immersivo e lunga durata della batteria lo rendono perfetto per studiare, per lavorare ed anche per concederti un po’ di sano intrattenimento.

Cogli al volo questa opportunità, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine e, con uno sconto inaspettato del 28% grazie alle offerte di settembre su Amazon, il tablet Lenovo sarà tuo con appena 159 euro ed un risparmio di 61 euro.

Lenovo Tab M10 FHD Plus a prezzo bassissimo con le offerte di settembre su Amazon

La costruzione del tablet Lenovo prevede uno chassis interamente in metallo liscio, con un rapporto superficie/display che sfiora il 90%. Non passa inosservato lo schermo da 10,3 pollici con risoluzione FullHD.

A bordo troviamo il processore MediaTek Helio P22T (8C, 4x A53 @2.3GHz + 4x A53 @1.8GHz), al cui supporto agiscono 64GB di storage interno (espandibile fino ad 1TB con microSD) e 4GB di memoria RAM. Per quanto riguarda il comparto fotografico, Lenovo ha inserito una camera frontale da 5MP ed una posteriore da 8MP. Completano il quadro i due altoparlanti ottimizzati con Dolby Atmos, per un audio ricco ed avvolgente.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e porta a casa il tuo Lenovo Tab M10 FHD Plus: oltre a pagarlo decisamente meno grazie alle offerte di settembre su Amazon, lo riceverai in breve tempo e godrai anche della spedizione gratuita.

