Tablet LCD da scrittura 12" a 14€: sconto Amazon quasi del 50%

Prendere un tablet LCD da scrittura è una scelta furba: eviti lo spreco di carta, rispetti l'ambiente e risparmi. Un prodotto come questo ti permette di disegnare, scrivere, prendere appunti, fare liste, lasciare avvisi e non solo.

Il modello che ho scovato in sconto su Amazon è in sconto di quasi il 50% è dotato di ampio pannello da 12″, perfetto per tutte le tue attività. Si tratta di un'occasione super limitata: completa rapidamente l'ordine per averlo a 14€ circa appena e godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Tablet LCD da scrittura: è il momento di averne uno

Un dispositivo come questo, corredato di apposito pennino, è incredibilmente comodo e versatile. Innanzitutto è super leggero e quindi puoi portarlo in giro senza alcun ingombro, lasciandolo ad esempio nello zaino.

L'ampio pannello da 12″ è studiato per permetterti di scrivere o disegnare avendo parecchio spazio a disposizione. Quando finisci poi hai due strade. Infatti, puoi premere un tasto e cancellare tutto oppure digitalizzare quanto appena creato, così da conservarlo. Come fare? Niente di più semplice e banale: questi schermi sono perfetti da fotografare con lo smartphone, creando così un archivio digitale, risparmiando carta.

Questo specifico modello ha poi una marcia in più. Infatti, sul posteriore è equipaggiato con due magneti. Sai per quale motivo sono lì? Volendo puoi trasformarlo in una lavagna per appunti da mettere sul frigorifero o altre superfici di metallo. Perfetto per lasciare dei messaggi ad altri membri della famigli oppure ai coinquilini.

Insomma, questo tablet LCD da scrittura, con pannello da 12″, non potrebbe essere più pratico e versatile. Da Amazon risparmi quasi il 50% e puoi prenderlo a 14€ circa appena: basta completare l'ordine adesso per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità della promozione super limitata, sii rapido se il prodotto è ancora in stock.