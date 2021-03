Va in offerta su Amazon il tablet iPlay40 di ALLDOCUBE a 214,49 euro grazie a una doppia promozione a tempo che sarà attiva ancora per poche ore. Infatti al prezzo di listino di 269,99 euro viene applicato uno sconto del 15% e a quest’ultimo si aggiunge un coupon sconto di 15 euro da inserire prima di mettere il prodotto nel carrello.

Tablet ALLDOCUBE iPlay40: caratteristiche principali

Si tratta di un modello con display 2K da 10.4 pollici e sistema operativo Android 10.0. La dotazione hardware consta di un processore octa-core Unisoc Tiger T618 prodotto con processo a 12 nanometri accompagnato da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, espandibili tramite scheda TF fino a 2 TB.

Unisoc Tiger T618 contiene al suo interno il Bifrost Mali G52, una GPU che garantisce un livello di qualità grafica ottimo durante le sessioni di gioco, grazie al design multi-core e alla velocità di clock fino a 850 MHz, il supporto per Vulkan, OpenGL ES 3.0 e altre tecnologie grafiche avanzate, si avranno prestazioni soddisfacenti per ogni tipologia di utente. La GPU si occupa anche di ottimizzare le fasi di decodifica dei flussi multimediali, per goderti la visione di film senza blocchi.

Alldocube iPlay 40 è dotato di un altoparlante quadruplo, un chip amplificatore di potenza SMART, una struttura di cavità sonora BOX e una capiente batteria da 6000 mAh. Questo iPlay40 è un tablet ottimo per la multimedialità o per la didattica a distanza grazie alle due fotocamere anteriore e posteriore rispettivamente di 5 e 8 Megapixel. Oggi Amazon lo mette in offerta lampo a 214,99 euro.

