Tablet in offerta su Amazon, il prezzo crolla del 50%: 16GB di RAM e schermo 2K

Il Blackview Tab 18 è un tablet Android 13 da 12 pollici che promette prestazioni elevate e un’esperienza multimediale di alta qualità a un prezzo accessibile, specialmente con l’offerta attuale a 249€ grazie a un coupon sconto del 50%.

Dotato di un display 2K FHD+ con certificazione TÜV Rheinland per la riduzione della luce blu, questo dispositivo mira a offrire un comfort visivo superiore riducendo l’affaticamento degli occhi, caratteristica importante per l’uso prolungato.

La potenza è fornita da un processore G99 Octa-Core con una frequenza di clock fino a 2,2 GHz, garantendo fluidità nell’esecuzione di giochi e applicazioni. L’integrazione dell’ultimo sistema operativo Android 13 migliora ulteriormente la privacy e l’efficienza dell’uso quotidiano, rendendo il Tab 18 una scelta solida per gli utenti attenti alla sicurezza.

Con 16GB di RAM (espandibile virtualmente fino a 18GB) e una memoria interna di 256GB (espandibile fino a 2TB con scheda TF), il Blackview Tab 18 offre ampio spazio per applicazioni, giochi, foto e video, rispondendo efficacemente alle esigenze di memorizzazione degli utenti.

Le capacità di connettività sono notevoli, con supporto Dual 4G LTE che permette di rimanere sempre connessi senza dipendere da Wi-Fi o hotspot. La connessione Wi-Fi a doppia banda 2.4G/5G assicura una navigazione internet veloce e stabile. La dotazione fotografica include una fotocamera principale da 16MP e una frontale da 8MP, che offrono la possibilità di scattare foto di alta qualità e videochiamare con chiarezza.

La batteria da 8800mAh supporta fino a 33W di ricarica rapida, garantendo un’ottima autonomia per l’uso quotidiano e la possibilità di rimanere operativi per lunghe ore senza la necessità di ricariche frequenti. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito risparmiando!