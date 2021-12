Tablet Huawei Mediapad T5 10 LTE in SUPER SCONTO (-50 euro)!

Il tablet Huawei Mediapad T5 10 LTE, in virtù di un prezzo di vendita decisamente ridotto considerando caratteristiche tecniche offerte, è un prodotto particolarmente consigliato per gli studenti ma anche per i professionisti che necessitano di un apparecchio comodo ed affidabile su cui memorizzare i dati di lavoro. Non perdere questa ghiotta occasione: fai subito il tuo acquisto su Amazon e, con un irripetibile sconto del 20%, pagherai appena 199 euro con un risparmio di oltre 50 euro.

Tablet Huawei Mediapad T5 10 LTE in offerta ad un prezzo ridicolo

Il dispositivo si caratterizza per uno schermo da 10.1 pollici in formato 16:10 e con una risoluzione pari a 1920×1200 pixel, generando una densità di 224 PPI per immagini sempre chiare e nitide.

A bordo troviamo 2 altoparlanti stereo potenziati con tecnologia Huawei Histen 5.0, che restituiscono suoni profondi per un'esperienza sorround 3D impareggiabile. Huawei Mediapad T5 10 LTE non passa certo inosservato, merito di un design elegante e di una scocca in metallo per la massima resistenza. Non dimentichiamo le eccellenti prestazioni assicurate dal processore octa-core con frequenza di 2.36 GHz, per effetto di cui sarai in grado di eseguire più applicazioni contemporaneamente e senza rallentamenti.

Lasciati tentare dalla convenienza, metti nel carrello il tuo tablet Huawei Mediapad T5 10 LTE: oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.