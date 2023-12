Tablet ECONOMICO? Questo Android è tuo a 42€, una FOLLIA

Prima che tutto finisca voglio avvisarti che questa è un’offerta lampo, per cui finirà prestissimo. Anche perché il prezzo è davvero a terra. Quindi vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo tablet Android a soli 42 euro circa, invece che 103,88 euro.

Sembra impossibile ma è tutto reale. Con questo sconto puoi risparmiare più di 61 euro. Avrai per le mani un ottimo dispositivo che puoi usare per scuola, lavoro e hobby. Se vuoi spendere il meno possibile non puoi perdere questa occasione.

Tablet Android a pochissimo a tempo limitato

Sul fatto che il prezzo sia veramente basso non ci sono dubbi quindi andiamo a vedere le caratteristiche tecniche di questo Tablet:

Prestazioni: monta un processore Octa-core che spinge sull’acceleratore e a supporto 4 GB di RAM . Invece come memoria interna troviamo 64 GB che puoi espandere tramite la scheda microSD.

monta un che spinge sull’acceleratore e a supporto . Invece come memoria interna troviamo che puoi espandere tramite la scheda microSD. Connettività: puoi usufruire della connessione WiFi, del Bluetooth e anche della tecnologia LTE grazie al doppio slot per scheda SIM.

Design: è dotato di un display da 10,1 pollici molto sensibile al tocco con pannello IPS perfettamente visibile da ogni angolazione.

è dotato di un molto sensibile al tocco con perfettamente visibile da ogni angolazione. Fotocamera: possiede una fotocamera posteriore da 8 MP e una frontale da 3 MP per foto e video con buona risoluzione.

Insomma a questa cifra è veramente da prendere all’istante. Quindi prima che le unità disponibili si esauriscano, vai su Amazon e acquista il tuo tablet Android a soli 42 euro circa, invece che 103,88 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.