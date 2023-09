Tablet ECONOMICO che non sacrifica le prestazioni, 86€ su Amazon

Se vuoi spendere il meno possibile e acquistare comunque un tablet che non deluda oggi è il tuo giorno fortunato. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Goodtel G10 a soli 86,63 euro, anziché 119,99 euro.

Grazie a uno sconto del 28% potrai risparmiare oltre 33 euro sul totale. E tra l’altro inclusa in questa offerta troverai una tastiera, un mouse, una custodia, e la penna digitale. Tutto quello che ti serve per scuola, ufficio e hobby a una cifra ridicola. Fai in fretta perché l’offerta scadrà a breve.

Tablet che spinge sull’acceleratore e costa pochissimo

Nonostante il prezzo davvero bassissimo di questo dispositivo avrai per le mani un ottimo prodotto con delle prestazioni eccellenti. Intanto ha un bellissimo display da 10 pollici con pannello IPS per poterlo vedere da qualsiasi angolazione. È maneggevole e pesa poco. Ha una super batteria da 8000 mAh in grado di durare molto tempo con una sola ricarica.

Monta un processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM e il sistema operativo Android 12 che è molto fluido e intuitivo. Inoltre è dotato di 64 GB di memoria interna che potrai espandere fino a 1 TB tramite una scheda microSD. Come ti dicevo troverai anche una tastiera che si collega in modalità Bluetooth, un mouse con la stessa tecnologia, una cover e una penna magnetica.

Con questa promozione spendi veramente una stupidata e hai tutto ciò che ti serve. Ma fai veloce perché la promozione è destinata a durare poco. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet Goodtel G10 a soli 86,63 euro, anziché 119,99 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.