Tablet economico ma di qualità? HONOR Pad X9 da 11,5 pollici ora tuo a 149€

Non è sempre facile trovare dei dispositivi come smartphone e tablet di qualità senza spendere cifre esagerate. Oggi però puoi avere un tablet con ottime prestazioni a una cifra veramente bassissima. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello HONOR Pad X9 a soli 149,90 euro, invece che 199,90 euro.

Grazie a questo sconto del 25% puoi risparmiare ben 50 euro sul totale. E la promozione ti permette anche di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Per ciò che potrai ottenere è sicuramente una delle migliori offerte per il suo rapporto qualità prezzo.

HONOR Pad X9 a questa cifra è il tablet migliore

Se parliamo di rapporto qualità prezzo sicuramente HONOR Pad X9 si posiziona nei primi posti. Innanzitutto si presenta con un design leggero e maneggevole, con un peso di soli 499 grammi e uno spessore di appena 6,9 mm. Nonostante questo però gode di un display generoso da 11,5 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e luminosità massima che arriva 400 nits.

Come processore troviamo il potente Snapdragon 685 e 4 GB di RAM che garantiscono ottime prestazioni. Il sistema operativo basato su Android 13 è MagicOS 7.1 e ci sono 128 GB di memoria interna per archiviare ciò che desideri. Possiede una fotocamera posteriore e frontale da 5 MP e una batteria con capacità da 7250 mAh che ti permetterà di usarlo per tutto il giorno senza problemi.

Come dicevamo, per il prezzo con cui te lo puoi portare a casa oggi, è sicuramente il migliore tablet economico. Devi fare veloce però perché l’offerta non durerà in eterno. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo HONOR Pad X9 a soli 149,90 euro, invece che 199,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.