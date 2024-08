Tablet di marca a meno di 200€: 5 modelli economici per studio e lavoro

Non è detto che serva necessariamente un computer per riuscire a studiare e lavorare al meglio. L’evoluzione del settore dei tablet ha portato a ottenere dei modelli che riescono a rispondere perfettamente alle esigenze quotidiane di produttività.

Per fortuna, anche i prezzi sono scesi parecchio ed è possibile acquistare ottimi modelli di marca anche all’interno di una fascia di prezzo molto contenuta. Questa selezione di prodotti a meno di 200€ ne è la prova.

Tablet di marca economici per la produttività

Di modelli ultra economici, da poche decine di euro, ormai in commercio ce ne sono moltissimi. Il problema è che spesso c’è una grande differenza fra quanto promesso all’interno della scheda tecnica e le prestazioni reali. Per questo motivo, affidarsi a marchi conosciuti, meglio se leader del settore, è decisamente la scelta più giusta.

Come anticipato, per fortuna questo non significa spendere necessariamente ingenti cifre per acquistare il proprio dispositivo. La seguente classifica è stata ordinata esclusivamente per prezzo e non per prestazioni.

Xiaomi Redmi Pad Se 4/128 con display da 11″ a 139€.

Honor Pad X9 4/128GB con display 2K da 11,5″ e refresh rate da 120Hz. Dotato di processore Snapdragon 685, lo prendi a 169,90€.

Lenovo Tab M11 4/128GB con display da 11″ e penna inclusa nel kit a 185€.

Samsung Galaxy Tab A9+ 8/128GB con display 11″ e processore Qualcomm Snapdragon 695 a 185,48€.

Huawei Matepad SE 11 6/128GB con display da 11″ ed M-Pen Lite in kit a 199€.

I prezzi mostrati sono quelli disponibili su Amazon nel momento in cui ti segnaliamo la nostra selezione. Sembra evidente che un ottimo tablet di marca, perfetto per lo studio e per il lavoro, non deve necessariamente costare tanto. Basta scegliere con attenzione il modello che meglio risponde alle proprie esigenze, stando attenti alle promozioni a tempo.