Tablet da gaming in super offerta: il prezzo crolla a meno di 130€

Il Teclast T40HD 2K è uno straordinario tablet da gaming che offre una combinazione di prestazioni eccezionali, ampie capacità di archiviazione e una durata della batteria impressionante, il tutto a un prezzo vantaggioso di 129,99€ grazie a un coupon sconto da 50€. Con 16GB di RAM e 128GB di ROM espandibile fino a 2TB tramite micro SD, questo tablet offre un’esperienza multitasking senza pari, consentendo di archiviare una vasta gamma di giochi e opere audiovisive di grandi dimensioni.

Dotato del sistema operativo Android 13, certificato GMS, il TECLAST T40HD offre un’esperienza fluida e veloce con un maggiore controllo sulla privacy e sui dati. Il processore Octa-Core Unisoc T606, con una frequenza fino a 2GHz, garantisce prestazioni eccellenti per il lavoro e il gioco, mentre il display BOE 2K da 10,4 pollici con tecnologia TDDI 2000×1200 offre una qualità visiva superiore e una risposta al tocco ottimizzata.

La fotocamera posteriore da 13MP consente di catturare momenti preziosi con chiarezza anche in condizioni di scarsa illuminazione, mentre la connettività dual 4G LTE/SIM e il supporto per reti 4G TD-LTE e FDD-LTE assicurano una connettività affidabile in qualsiasi momento e luogo. Inoltre, il tablet supporta dual WiFi e BT5.0, supporta le chiamate simultanee e la rete VoLTE, e consente lo screencasting wireless per collegarsi facilmente a un televisore a grande schermo.

Con una batteria di grande capacità da 7200mAh, il Teclast T40HD può durare fino a 10 ore o più e supporta la ricarica rapida USB-PD da 18W per una ricarica veloce quando è necessario.

Il Teclast T40HD 2K Gaming Tablet è la scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate, ampie capacità di archiviazione e una batteria duratura in un dispositivo versatile e conveniente. Approfitta dell’offerta attuale per ottenere questo potente tablet per soli 129,99€!

