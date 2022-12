Tablet da 10 pollici con 4G e LTE: solo 106 euro in offerta su Amazon

Amazon ti offre l’opportunità di fare un regalo tecnologico a basso costo perfetto per le piccole esigenze o per un’utenza che non ha grosse pretese. Questo tablet da 10 pollici con 4G LTE e cover con tastiera integrata inclusa nella confezione ti costa in offerta soltanto 106,85 euro. Con disponibilità immediata, sarà a casa tua nel giro di 48 ore grazie alla spedizione Prime.

Per lo studio, lo svago e il piccolo intrattenimento: il tablet low cost da avere

Dotato di sistema operativo Android, questo tablet ti permette di accedere rapidamente alle applicazioni più famose come Facebook, Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video e altre ancora. Il display da 10,1 pollici è resistente ai graffi e offre una maggiore trasmissione della luce, con una finitura realizzata in metallo resistente all’usura.

Il dispositivo è dotato di processore octa core, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna: non è un top gamma, certo, ma per il prezzo che costa e la dotazione compresa è davvero difficile chiedere di più, restando ad ogni modo perfetto per navigazione sul web, videochiamate, visione di contenuti e altro ancora.

E poi c’è lo slot per doppia SIM che consente di effettuare chiamate e navigare in rete anche senza essere collegati a una rete WiFi. Il dispositivo è compatibile con la banda 4G LTE oltre che con il WiFi 2.4g. Chiude il quadro la custodia con tastiera e mouse wireless, davvero tutto l’armamentario completo per usare al meglio il sistema.

Un tablet economico, perfetto come regalo a un’utenza poco esigente, come bambini, anziani o chi volesse semplicemente qualcosa di non troppo esoso con cui svolgere le attività più convenzionali. Può essere tuo a soli 106 euro. È un gran prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.