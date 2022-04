Tablet con display da 2K: è realtà, è Lenovo, costa 100€ in meno

Se da tempo ti stavi domandando se un tablet fosse la risposta alle tue esigenze, con questo prezzo d'affare su Amazon non ti puoi che rendere conto che la risposta è proprio “sì”.

Questo gioiello di Lenovo non aspetta altro che te soprattutto ora che costa ben cento euro in meno e arriva con la sua stazione di ricarica che non solo te lo fa trovare sempre al massimo del potenziale, ma funziona anche come stand. Quanto costa? 299,00€ in totale su Amazon, ma aspetta di sapere che ti mette sotto mano per rimanere spiazzato.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Lenovo Tab P11: il tablet dei sogni è reale e può essere tuo, deve

Design ultra moderno che non ha niente a che vedere con gli altri modelli sul mercato: in mano ti regala un'esperienza così elevata da farti dimenticare il mondo attorno a te. Ma dopotutto questo non può che essere scontato, con il display che si ritrova ci mancherebbe!

Ti mette a disposizione 11 pollici di puro spettacolo con 2K di qualità che ti fanno gustare qualunque cosa. Gaming mobile, streaming, documenti, applicazioni. Lo utilizzi per tutti i tuoi vizi e per le tue esigenze in modo da avere sempre con te un compagno fedele.

Non possono essere da meno le altre componenti ma i ti anticipo che ti mette sotto mano una memoria espandibile fino a 1 TB per non dire mai basta. Cos'altro? Fotocamere avanti e dietro e soprattutto una batteria che non si scarica neanche se ti impegni.

Che altro dirti, scoprilo all'istante ora che è in promozione su Amazon: 299,00€ per questo Tablet Lenovo che non puoi che amare. Le spedizioni sono completamente gratuite in tutta Italia. Se hai Prime sono finanche immediate.