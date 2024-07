Tablet con Android 14 a meno di 160€: maxi-sconto del 78% sul Blackview Tab9

Se sei alla ricerca di un tablet potente e conveniente, il Blackview Tab9 è in offerta su Amazon a soli 159€, rispetto al prezzo originale di 699,99€, con un risparmio superiore al 70% grazie al coupon da 140€ e un ulteriore sconto del 57%.

Il Blackview Tab9 vanta uno schermo FHD+ da 11 pollici con risoluzione 2.4k, offrendo una qualità visiva eccellente. Dotato di 18GB di RAM e 256GB di ROM espandibili fino a 2TB tramite scheda TF, questo tablet offre ampio spazio di archiviazione e velocità di esecuzione. Alimentato da un processore octa-core e sistema operativo Android 14, garantisce prestazioni fluide e rapide. La batteria da 8200mAh assicura una lunga durata, mentre il supporto Widevine L1 permette la visione di contenuti in alta definizione su piattaforme di streaming.

Insomma, davvero tutto ciò che ti serve per vincere ogni sfida – o quasi. Non manca nemmeno un modesto comparto fotografico, che non guasta mai. Troviamo, quindi, una fotocamera posteriore da 13MP e una frontale da 8MP, ideale per scattare foto e per le videochiamate. Inoltre, il Blackview Tab9 supporta il 5G Wifi, GMS e Face ID, offrendo connessioni rapide e sicure, nonché un accesso veloce e sicuro tramite riconoscimento facciale.

Il Blackview Tab9 è un’ottima soluzione per chi cerca un tablet Android 14 ad un prezzo clamorosamente competitivo. Attualmente è disponibile su Amazon a meno di 160€, ma devi essere veloce: non sappiamo per quanto a lungo rimarrà in offerta a questo prezzo.