Tablet che non ti delude? Chuwi Hi10 GO è una BESTIA

Se dei soliti tablet ne hai le scatole piene perché non optare per un perfetto Chuwi H10 Go? Questa bomba di dispositivo ti mette a disposizione di tutto e di più e senti un po', dopo un po' di tempo p ancora una scheggia e non inizia a rallentare come marchi ben più conosciuti.

Attivando il coupon su Amazon hai l'occasione di farlo tuo con appena 249,00€ che è un ottimo prezzo. In più puoi decidere di pagarlo in un'unica soluzione o di optare per il pagamento con finanziamento a Tasso Zero.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia, soprattutto se possiedi una sottoscrizione Prime che te lo fa arrivare a casa in appena uno o due giorni.

Chuwi Hi10 Go: cosa devi sapere su questo tablet

Sai perché Chuwi Hi10 Go te lo consiglio proprio spassionatamente? Non è come tutti quegli altri modelli che trovi. Infatti quasi quasi lo possiamo definire un tablet PC visto e considerato che monta una delle ultime versioni di Windows come sistema operativo. Grazie a questa sua caratteristica lo sfrutti per tutto e di più: dallo svago al lavoro e fino allo studio.

Il display è un'altra chicca sensazionale visto e considerato che con i 10.1 pollici di ampiezza e la risoluzione Full HD ti fa godere di un'esperienza ottimizzata. Video e applicazioni sono all'ordine nel giorno così come piccoli titoli gaming.

Non sono da meno il processore integrato che è firmato Intel così come i 6 GB di RAM e i 128 GB di memoria.

Acquista subito il tuo Chuwi Hi10 Go> su Amazon attivando il coupon e pagandolo appena 249,00€. Come sempre ti ricordo che queste sono offerte limitate alla disponibilità quindi non perdere l'occasione: se lo vuoi, fallo tuo.