State cercando un tablet performante, ma che non costi uno sproposito? Non vi preoccupate, Amazon vi viene in aiuto con il nuovo tablet Blackview Tab8 che oltre ad avere già di suo un prezzo di listino abbastanza basso rispetto alla media (159,99 euro) viene ulteriormente scontato del 15% da Amazon. Il prezzo finale è di ben 135,99 euro!

Tablet Blackview Tab8: sconto Amazon stellare!

Il tablet Blackview Tab8 presenta un ampio schermo FHD+ da 10,1 pollici e un cuore pulsante di tutto rispetto grazie ad un potente processore octa-core fino a 1,6 GHz con 4 GB di RAM e 64 GB di ROM espandibile fino a 128 GB con la scheda TF / MicroSD, quindi avrete abbastanza spazio per tutte le vostre applicazioni e i vostri file preferiti. Ottima anche l'autonomia grazie alla batteria da ben 6580 mAh che consente di utilizzare il tablet ovunque voi siate senza paura che si spenga sul più bello e questa potenza può essere sfruttata anche in modo inverso per caricare il vostro smartphone o altri dispositivi.

Il tablet Blackview Tab8 presenta l'ultima versione di Android 10 e dal punto di vista della connettività ci sono due slot Nano SIM per sfruttare due connessioni 4G differenti. Presente anche l'OTG, il Wi-Fi Dual Band e il Bluetooth 5.0. Infine, grazie alla fotocamera frontale da 5 MP è disponibile la funzione di riconoscimento facciale. Questa, insieme alla fotocamera posteriore da 13 MP con flash permette di scattare foto nitide in ogni condizione.

Tutto questo può essere vostro al prezzo di soli 135,99 euro in meno di 48 ore lavorative grazie ad Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

