Tablet Android ECONOMICO? Questo modello Samsung è in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy Tab A7 è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un tablet Android completo ed economico, in grado di offrire ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Grazie alla nuova offerta disponibile su Amazon, infatti, il tablet della casa coreana può essere acquistato a meno di 200 euro.

Attualmente, infatti, il Samsung Galaxy Tab A7 è disponibile al prezzo scontato di 165 euro invece che 239 euro. L’offerta riguarda il modello base, con 32 GB di storage e supporto Wi-Fi. Si tratta del prodotto ideale per diventare un tablet di famiglia o da affidare ad un bambino, sia per intrattenimento che per l’apprendimento.

Samsung Galaxy Tab A7: con lo sconto è il tablet economico da comprare

Il Samsung Galaxy Tab A7 ha tutte le carte in regola per diventare un buon tablet di famiglia, anche da affidare ad un bambino, grazie ad un comparto tecnico completo e ad un prezzo davvero contenuto. A gestire il funzionamento del tablet c’è lo Snapdragon 662 di Qualcomm che viene supportato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage.

C’è anche un ampio display da 10,4 pollici con risoluzione Full HD. A completare le specifiche troviamo una fotocamera posteriore da 8 Megapixel, una fotocamera anteriore da 5 Megapixel, il supporto all’audio surround di Dolby Atmos, con quattro altoparlanti di ottima qualità per la fascia di prezzo, e una batteria da 7.040 mAh in grado di garantire un’elevata autonomia.

Il Samsung Galaxy Tab A7 è disponibile ad un prezzo di 165 euro invece che 239 euro nella variante con supporto Wi-Fi. Cercando tra le offerte di Amazon Warehouse, inoltre, è possibile risparmiare qualche decina di euro in questo momento grazie a vari modelli disponibili. Per questa fascia di prezzo, il tablet di Samsung è un’ottima scelta per poter contare su di un dispositivo completo sotto tutti i punti di vista.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.