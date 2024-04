Tablet Android 13: con lo sconto del 67% lo paghi meno di 100€

Il Blackview Tab 70 è un tablet formidabile che sbaraglia i suoi competitor grazie ad un rapporto qualità-prezzo a ir poco sbalorditivo. Grazie all’offerta di oggi, lo paghi solamente 99,99€ con un enorme sconto del 67% sul suo normale prezzo di circa 300€.

Dal punto di vista del design, il tablet, che è equipaggiato con Android 13, è dotato di uno schermo IPS HD+ da 10,1 pollici che fornisce immagini nitide e colori vivaci per un’esperienza visiva ottimale. Supporta anche Widevine L1, permettendo la riproduzione di contenuti video HD da piattaforme di streaming popolari.

Ma la versa magia avviene sotto alla scocca, dove troviamo un potente chipset adatto a vincere ogni sfida, supportato da ben 16GB GB di RAM (di cui 8GB presi in prestito dalla memoria ROM, all’occorrenza). Lo storage può essere portato fino a 2TB, grazie al supporto per Micro SD/TF: avrai tutto lo spazio del mondo per scaricare app, film e intere serie TV senza alcun problema.

Bene anche la connettività, dove troviamo il supporto allo standard Wi-Fi 6 di ultima generazione, che è quello che ti serve per connetterti ad alta velocità senza problemi, sfruttando a pieno il potenziale della tua rete domestica.

Il Blackview Tab 70 è un’ottima scelta per chi cerca un tablet versatile, potente e accessibile. Non farti assolutamente scappare questa offerta irripetibile e acquistalo ora a meno di 100€!