Tablet Android 12 dalla POTENTE BATTERIA: in offerta su Amazon a 159€

La possibilità offerta da Amazon per l’acquisto di questo potente tablet Android economico è molto interessante. Applicando il coupon sconto da 40 euro che trovi in pagina puoi acquistare il Teclast M40 a soli 159 euro con spedizione Prime e consegna immediata.

Questo tablet è perfetto per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiano fornendoti prestazioni sorprendenti per la categoria compresa una batteria molto potente da 7000mAh.

Tablet Android 12 in offerta: che affare su Amazon

Il tablet è dotato del più recente sistema operativo Android 12 che funziona in maniera fluida e veloce offrendoti un maggiore controllo sulla privacy e sui tuoi dati. Il display da 10.1 pollici ha una risoluzione Full HD ed è di tipo IPS combinando le tecnologie T-Color per migliorare il colore e i dettagli delle immagini.

Il corpo semi-metallico lo rende leggero e solido, facile e confortevole da usare. Dotato di 8GB di memoria RAM e 128GB di memoria interna è perfetto per offrirti un’esperienza multitasking eccezionale: lo spazio interno può essere inoltre espanso con schede fino a 1 TB.

Dotato di fotocamera HD, con obiettivo frontale da 8 megapixel e posteriore da 5 megapixel ti permette di catturare i tuoi momenti preferiti e nel frattempo avere un ottimo strumento per le videochiamate. Degna di nota, infine, è la batteria da 7000mAh che ti garantisce un uso fino a 10 ore di riproduzione video.

Il prezzo in offerta è di 159 euro: applica il coupon sconto che trovi in pagina per averlo subito a questo incredibile costo.

