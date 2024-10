Tablet Android da 10 pollici a prezzo sgretolato, su Amazon a soli 69€

Se fai presto oggi puoi fare un colpaccio e ti porta a casa un tablet Android da 10 pollici a un prezzo davvero bassissimo. Fiondati su Amazon dunque e potrai averlo a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Sembra incredibile ma è tutto vero. Già il prezzo originale non era altissimo ma con questo ribasso del 24% sul prezzo originale più un ulteriore scotto con il coupon, è da prendere al volo. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo e quindi quando le richieste saliranno al 100% non sarà più possibile completare l’acquisto.

Tablet Android da 10 pollici: potente ed economico

Il rapporto qualità prezzo di questo tablet Android da 10 pollici è veramente incredibile, difficile trovare di meglio. Potrai guardare video, giocare e usare le tantissime app scaricabili nell’ottimo display HD con risoluzione 1280 x 800. Ha un pannello IPS che ti permette di avere un’ottima visione e una cornice sottile. È dotato di doppi altoparlanti per un audio eccellente, una fotocamera posteriore da 8 MP e una fotocamera frontale da 5 MP.

Molto un processore Quad-core supportato da 2 GB di RAM espandibile virtualmente a 6 GB e con una memoria interna da 64 GB che potrai anche in questo caso espandere fino a 2 TB. Ha una batteria da 5100 mAh con una ricarica veloce che ti permette di guardare video o giocare per circa 4 ore. Gode delle connessioni Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per Internet veloce e connettività con dispositivi come cuffiette wireless stabile e senza latenza.

Fai alla svelta perché come ti dicevo si tratta di un’offerta a tempo e le richieste sono già altissime. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo tablet Android da 10 pollici a soli 69,99 euro, invece che 99,99 euro, applicando il coupon in pagina. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.