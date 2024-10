Tablet Android da 10 pollici in doppio sconto ora a soli 88€ su Amazon

È da un po’ di giorni che stai valutando diverse opzioni per acquistare un tablet che non costi troppo ma che offra comunque delle buone prestazioni? Allora la tua ricerca si può dire finita. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello questo tablet Android a soli 88,99 euro, anziché 108,89 euro, applicando il coupon in pagina.

Sul prezzo originale c’è un ribasso del 9% che, sommato allo sconto con il coupon, che permette di risparmiare un bel po’. Inoltre in confezione troverai diversi accessori utili come la tastiera e il mouse Bluetooth, la custodia e la pellicola protettiva. Fai presto però perché si tratta di un’offerta a tempo limitato.

Tablet Android che costa pochissimo ma non delude

Chiaramente quando siamo di fronte a queste cifre bassissime la cosa che ci chiediamo è se ne valga veramente la pena. Con questo tablet Android puoi stare tranquillo perché si presenta con caratteristiche davvero eccellenti. Gode di un potente processore Octa-core supportato da 6 GB di RAM che potrai espandere virtualmente con altri 14 GB per una velocità pazzesca.

Possiede una memoria interna da 128 GB anche in questo caso espandibile tramite una microSD fino a 1 TB. Potrai vedere video e giocare nel bellissimo display da 10 pollici FHD con pannello IPS che regala un angolo di visione eccellente. Gode poi di una batteria da 6000 mAh che dura a lungo e di una fotocamera posteriore da 8 MP e anteriore da 5 MP.

Insomma per la cifra che lo pagherai è veramente un affare. Come ti dicevo però devi essere veloce perché si tratta di un’offerta a tempo. Quindi vola su Amazon e acquista il tuo tablet Android a soli 88,99 euro, anziché 108,89 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.