Tablet da 8 pollici senza spendere un patrimonio? Samsung Galaxy Tab A9 a 109€

Se devi acquistare un tablet Android che non abbia un display troppo grande così da potertelo portare dietro più facilmente e soprattutto spendendo il meno possibile, non perdere questa occasione. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy Tab A9 a soli 109 euro, invece che 189 euro.

Potresti non visualizzarlo ma tieni presente che sul prezzo di listino c’è uno sconto del 42% e quindi adesso avrai un risparmio di ben 80 euro sul totale. Ma non è finita qui. Infatti se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 21,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Samsung Galaxy Tab A9 a un prezzo sconvolgente

Per il prezzo con cui il puoi portarti a casa Samsung Galaxy Tab A9 è chiaramente uno dei migliori acquisti nella categoria che puoi fare oggi. Sicuramente adatto a chi lo vuole mettere dentro la borsetta o in uno zaino. Ha infatti un display TFT da 8,7 pollici ed è dotato di fotocamera posteriore da 8 MP e fotocamera frontale da 2 MP.

In questa versione il processore MediaTek MT8781 viene supportato da 4 GB di RAM che garantiscono buone prestazioni e da una memoria interna da 64 GB che potrai aumentare fino a 1 TB con una scheda microSD. Ottima anche la batteria da 5100 mAh che dura tantissimo e si ricarica rapidamente. È maneggevole e leggero con un peso di soli 332 grammi e uno spessore di appena 8 mm.

Insomma se vuoi un tablet Android che costi poco e sia ultra compatto non devi perdere questa occasione. Dunque fiondati su Amazon e acquista il tuo Samsung Galaxy Tab A9 a soli 109 euro, invece che 189 euro. Non dovrai nemmeno preoccuparti della spedizione. Se sei abbonato ai servizi Prime lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora iscritto fallo subito cliccando qui.