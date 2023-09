Tablet 2K con servizi Google e memoria fino a 1TB: prezzo SPAZIALE

Se sei alla ricerca di un tablet 2K geniale e da poter utilizzare praticamente ogni giorno senza notare rallentamenti, fatti dire che ho la soluzione giusta per te. Con Teclast hai quello che ti serve a portata di mano e non scendi a compromessi.

L’unica cosa a scendere, qui, è proprio il suo prezzo. Su Amazon è in promozione e grazie al ribasso lo porti a casa a soli 119,99€. Cosa aspetti? Aggiungilo al volo al tuo carrello e non te lo perdere.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Teclast 2K: il tablet che non ti fa rinunciare a niente

Bello sotto tutti i punti di vista, la vera potenza di questo tablet Teclast è contenuta al suo interno. Infatti raggruppa una serie di caratteristiche tecniche che ti regalano un’esperienza fluida, semplice e senza privarti di alcuna funzione.

Partendo dal display da 10 pollici in risoluzione 2K, sai già che per lo streaming ha una marcia in più. Ma non solo, grazie ai 16 GB di RAM puoi avviare giochi e applicazioni senza problemi anche all’unisono. Anche lo spazio non è un problema visto che di base hai 128 GB ma se hai bisogno di altro, aggiungi una scheda di memoria ed ecco che hai risolto.

Altre caratteristiche chiave di questo gioiellino sono il WiFi avanzato, la presenza di Bluetooth e GPS e soprattutto dei servizi Google. Insieme ad Android 12 ti consentono di avere qualunque applicazione tu voglia direttamente dal Play Store.

Cosa aspetti? Non durerà per sempre questa offerta. Collegati al volo su Amazon per acquistare il tuo Tablet 2K firmato Teclast. Con la promozione diventa tuo a soli 119,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.