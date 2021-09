Un nuovo modo di prendere appunti, scrivere, disegnare e dare sfogo alla fantasia: con questo tablet LCD per appunti ricominci quanto e quando vuoi. Basta sprechi di carta, basta premere un pulsante e puoi cancellare tutto. Un vero e proprio gioiellino, che ora porti a casa da Amazon a 13€ circa appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochissimi pezzi a disposizione.

Ottimo tablet per appunti in gran sconto su Amazon

Un pannello super ampio da ben 12″ dove scrivere tutti gli appunti che ti servono, quando vuoi. Super leggero e ben riferito, ha anche un alloggiamento specifico per il pennino, che riceverai in dotazione con il tuo gioiellino.

Si tratta di un prodotto pensato per permetterti di ridurre l'ingombro e il peso nella carta, ma soprattutto per evitarne gli sprechi. Immagina di poter fare tutto quello che ti serve – dai disegni agli appunti – e di dover premere solo un pulsante per cancellare tutto e ricominciare.

Se desideri salvare quello che hai prodotto, non ci saranno problemi: il display ben si presta ad essere fotografato con lo smartphone. Già, con un gesto semplicissimo, potrai digitalizzare i tuoi appunti e non rischiare di perderli.

Insomma, un solo prodotto, tantissimi vantaggi. Questo eccezionale tablet LCD per appunti costa pochissimo su Amazon, ma risolve un sacco di problemi. Un modo innovativo per prendere appunti, un gioiellino che porti a casa a 13€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home