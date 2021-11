Tablet 10" potente ed economico? Su Amazon si può (99€)

Il tablet economico che cercavi l'hai trovato e non serve rinunciare alle prestazioni per portarlo a casa. Questo gioiellino da 10″, dotato di processore octa core e super accessoriato, lo porti a casa a 99,99€ appena da Amazon e godi anche di spedizioni super rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Un vero affare, ma pochi pezzi a disposizione.

Ottimo tablet a gran prezzo su Amazon

Un ampio pannello da 10,1″ con buona risoluzione, incastonato in un telaio super elegante. Lo stesso, ospita anche il potente processore octa core, supportato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. La presenza del sistema operativo Android 10 ti permette di eseguire tutte le task quotidiane, ma non solo: puoi sfruttarlo per lavorare, studiare e anche videogiocare.

L'autonomia energetica è garantita dall'ampia batteria da 6000 mAh: sfruttalo per tutta la giornata senza alcun vincolo di ricarica. Quando necessaria, puoi farlo attraverso l'adattatore USB C, che trovi in confezione insieme agli altri accessori. Infatti, ricevi anche un custodia, un protezione per lo schermo, un pennino e persino un paio di cuffie a cavo.

Insomma, questo tablet è completo di tutto quello che può servirti nel quotidiano e non solo. Sottile e leggero, puoi portarlo in giro agevolmente. Con le promozioni Amazon del momento, puoi mettere d'accordo potenza e budget e approfittare di un'interessantissimo prezzo per questo gioiellino: completa rapidamente l'ordine per averlo a 99,99€ circa appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.