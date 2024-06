Tablet da 10" con Android 13 e custodia in REGALO a SOLI 79€ (Amazon)

Stai cercando un Tablet che costi poco ma che non deluda in quanto a prestazioni? Allora sono certo che non devi perderti questa strepitosa occasione. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Tablet Blackview da 10 pollici a soli 79,99 euro, invece che 399,99 euro. Per averlo con questo sconto incredibile applica il coupon in pagina e inserisci il codice MVZ8WD6E al momento del pagamento.

Così facendo puoi avvalerti di un doppio sconto fiori di testa per un risparmio totale di ben 320 euro. È chiaro che un’offerta del genere non potrà durare a lungo. Inoltre se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Tablet dalle ottime prestazioni a una cifra piccolissima

Non ci sono dubbi, il rapporto qualità prezzo del Tablet Blackview è imbattibile. Anche perché si presenta con ottime caratteristiche che non deludono. Possiede un processore Quad-core supportato da 2 GB di RAM che puoi espandere virtualmente fino a 6 GB e gode del fluido sistema operativo Android 13.

Ha un peso di soli 520 grammi e uno spessore di appena 9,8 mm nonostante il suo display generoso da 10 pollici, perfettamente visibile e dai colori vivaci. Monta una batteria da 5.100 mAh che dura a lungo e si ricarica velocemente. Possiede 64 GB di memoria interna e una fotocamera frontale da 5 MP. Inoltre inclusa troverai una custodia protettiva.

Fai alla svelta dunque, prima che tutto finisca. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Tablet Blackview da 10 pollici a soli 79,99 euro, invece che 399,99 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon in pagina e di inserire il codice MVZ8WD6E al momento del pagamento. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.