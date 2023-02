SwitchBot Hub Mini Smart Remote: prezzo WOW per avere una casa Smart

Preoccupati di dimenticare di spegnere gli elettrodomestici quando uscite di casa? Ora non dovrete più farlo, grazie a SwitchBot Hub Mini potrete anche controllare i vostri dispositivi da remoto con facilità. Amazon vi dà la possibilità di acquistarlo a soli 28,79 euro con uno sconto del 20%, con un risparmio di ben 7,21 euro!

SwitchBot Hub Mini Smart Remote, caratteristiche principali

SwitchBot Hub mini Smart Remote è facile da usare e potrete configurarlo tramite l’applicazione SwitchBot. Con la modalità “Smart Learning”, può imitare il telecomando esistente in 5 secondi. Grazie alle sue piccolissime dimensioni di 6.5 x 2 x 6.5 cm e peso 90 grammi è possibile portalo e posizionarlo ovunque. È alimentato tramite USB e supporta la connettività Wi-Fi 2.4 GHz.

Potrete abbinare tutti i vostri elettrodomestici dal condizionatore d’aria, TV e altri apparecchi a infrarossi. Tutti i dispositivi in UNA sola applicazione così da potervi godere la comodità a portata di mano. Inoltre, avrete la possibilità di utilizzare il controllo vocale, in quanto è possibile utilizzarlo con Alexa, Google Assistant, Siri e IFTTT. Potrete impostare orari e programmi per automatizzare i vostri impianti, tra le tante funzioni, SwitchBot Hub Mini può anche aiutare a regolare la temperatura e l’umidità della stanza per assicurarvi che vi troviate sempre nelle condizioni ideali.

SwitchBot Hub Mini Smart Remote vi renderà la quotidianità più semplice e veloce, con un solo strumento controllerete tutta la casa e potrà essere vostro in meno di 48 ore lavorative al prezzo di soli 28,79 euro invece dei consueti 35,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.