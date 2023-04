Ottieni una Nintendo Switch OLED: torna il rarissimo sconto su eBay

La Nintendo Switch è una delle console più amate dagli adulti e dai più piccini. Puoi giocare ai titoli esclusivi (Pokémon, Super Mario, The Legend of Zelda, Animal Crossing e non solo) sia in casa sia fuori, e puoi dunque portarla sempre con te e usarla dove vuoi. In attesa del prossimo modello, anche la Switch OLED incontra incredibili offerte, con qualità migliorate rispetto alla versione standard. Oggi puoi acquistarla su eBay a soli €298,99.

Nintendo Switch OLED: la console dei tuoi sogni

Ti starai chiedendo quale sia la differenza tra una OLED e una Nintendo Switch standard. Pur mantenendo le dimensioni invariate, il nuovo display touch raggiunge una diagonale maggiore, grazie alla notevole riduzione della cornice. Gli storici joy-con colorati (blu e rosso neon) lasciano il posto al bianco, abbinati alla nuova dock, anch’essa di colore bianco. Un’altra grande novità sono gli altoparlanti stereo, che ti donano un audio incredibilmente migliorato. Noterai un kinkstand più ampio, che adesso ti garantisce una maggiore stabilità, con una regolazione più fine dell’inclinazione. Infine, avrai anche la possibilità di conservare ancora più dati di gioco sulla console. La memoria interna, infatti, passa da 32 GB a 64 GB; anche in questo caso è espandibile con microSD da inserire nell’apposito vano.

Alcune caratteristiche restano tuttavia invariate. La prima costante è il processore: l’accoppiata CPU/GPU resta a carico del chipset NVIDIA Tegra. Torna anche stavolta la duplice modalità, sia fissa sia portatile. Connessa alla TV, la risoluzione resta di 1920 x 1080 p a 60 fps; supporta sempre jack audio da 3,5 mm e una porta USB-C per la ricarica.

Insomma, con un design tutto nuovo e alcune migliorie da non sottovalutare, puoi avere una Nintendo Switch OLED in offerta a €298,99 se la acquisti su eBay. Se invece sei più affezionato al vecchio stile e non hai particolari pretese, allo stesso prezzo (anzi risparmiando anche 9 centesimi) potresti considerare questa Switch standard completa di Super Mario Odyssey. Ne resta solo una, corri a prenderla!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.