Switch off 3G: se hai uno di questi smartphone è un problema

Nonostante numerosi rinvii, il processo di switch off della rete 3G si è ormai concluso quasi per tutti gli operatori telefonici. WindTre, Vodafone e i rispettivi operatori virtuali non si appoggiano già più alla connessione di terza generazione.

TIM, invece, sta ultimando le operazioni in questi mesi, e di conseguenza anche i suoi MVNO. Comunque il termine ultimo sarà ottobre 2022, mese in cui tutti dovranno adeguarsi a questo cambio epocale. Perché diciamo questo?

Perché tutti gli smartphone compatibili solo con la rete 3G non saranno più in grado di navigare in internet. Perciò sarà un problema anche utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea come WhatsApp, Telegram, WeChat e altre simili.

In poche parole, questi smartphone diventeranno come semplici cellulari capaci solo di ricevere ed effettuare chiamate o ricevere e inviare SMS. Niente di più e niente di meno. Purtroppo però il problema sarà molto più diffuso di quanto si possa pensare perché non dovranno affrontarlo solo quelli che hanno uno smartphone 3G.

3G: lo switch off creerà problemi anche a chi ha uno smartphone 4G

Molti in questi mesi si sono concentrati sullo switch off della rete 3G come se il problema fosse solo per chi ha uno smartphone di terza generazione. In realtà, avranno difficoltà serie anche quegli utenti in possesso di un telefono 4G. Il motivo è presto detto.

Attualmente i modelli di smartphone più datati e sprovvisto della tecnologia VoLTE, se la rete 4G non è disponibile passano automaticamente a quella 3G. Le prestazioni sono decisamente inferiori, ma per inviare messaggi in chat o fare chiamate con WhatsApp è più che sufficiente.

Dopo lo switch off definitivo, l’unica rete alla quale si appoggeranno questi modelli sarà quella 2G, con un notevole scarto di prestazioni e velocità di navigazione. Si tratta quindi di un disagio a cui dovranno far fronte in molti.

Perciò valuta bene lo smartphone che hai e cerca di capire se potresti avere problemi quando, in assenza del 4G, non potrà più appoggiarsi al 3G, ma finirà per sfruttare il 2G. Altrimenti meglio acquistarne uno nuovo che, effettivamente, di questi tempi si trova a prezzi interessanti.

