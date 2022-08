Swiffer, Dash e Kimbo a prezzo SHOCK: offerte Amazon di settembre

Fra le offerte Amazon di settembre, spazio anche agli alimentari e ai prodotti per la cura della casa. Fra loro, ho selezionato 3 chicche di ottimi brand, assolutamente imperdibili. Marchi iper noti come Swiffer, Dash e Kimbo a prezzi pazzeschi. Io ho acquistato tutti e tre gli articoli che sto per segnalarti perché, a questo prezzo, è difficile trovarli in altri momenti dell’anno.

Non dimenticare di dare un’occhiata all’intero reparto di prodotti alimentari e prodotti per la casa in sconto: grandi marchi, sconti giganti, ma per pochissimo. Le spedizioni per gli abbonati ai servizi Prime sono sempre rapide e gratuite. Intanto, ecco tre imperdibili da prendere al volo.

Piccolo trucco per risparmiare ancora di più: attiva l’abbonamento “iscriviti e risparmia” per ottenere subito uno sconto aggiuntivo (rispetto al prezzo mostrato). Gli abbonamenti non sono vincolanti e, per qualsiasi motivo, puoi disdirlo in qualsiasi momento.

Swiffer Wet Lavapavimenti, 48 Panni Umidi ad aroma Limone, pulizia profonda in una sola passata, Rimuove Sporco e Batteri, per Tutti I Tipi di Pavimenti a 11,99€ invece di 16,99€.

Dash Pods Detersivo Lavatrice In Capsule, 96 Lavaggi (2X48) con profumazione “Bouquet Di Primavera”, Maxi Formato, Rimuove le Macchie, Brillantezza Per Tutti I Capi, Efficace Anche a Bassa Temperatura a 22,99€ invece di 34,99€.

Kosè by Kimbo: 100 capsule Intenso compatibili con sistema Nespresso (divise in 10 astucci) a 16,49€.

Non perdere le migliori occasioni delle offerte Amazon di settembre. Il risparmio è assicurato anche su prodotti alimentari e per la cura della persona!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.