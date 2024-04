Swiffer Catturapolvere: SCORTA di 48 piumini in SUPER SCONTO (-41%)

Su Amazon è tornata l’offerta che ti permette di acquistare un’ottima scorta di 48 piumini Swiffer catturapolvere ad un prezzo eccezionale. Lo sconto del 41% si traduce in un prezzo di 21,99 euro invece di 36,99. Una promozione del giorno che non ti puoi far scappare.

Scorta di piumini Swiffer catturapolvere: a questo prezzo è da non perdere

Il set è progettato per catturare e intrappolare efficacemente la polvere e lo sporco, garantendo risultati eccezionali su una varietà di superfici. Avrai 48 ricambi a tua disposizione che ti daranno modo di catturare e bloccare fino a 3 volte più polvere, sporco e peli di animali rispetto ad una soluzione convenzionale.

Il funzionamento del piumino è davvero semplice perché ti basta inserirlo nell’apposito manico, da acquistare separatamente, passarlo sulla superficie da pulire anche solo una volta per avere subito risultati eccezionali. Il piumino, flessibile e dotato di migliaia di fibre morbide, arriva anche nei punti più difficili da raggiungere.

La tecnologia Trap + Lock del piumino Swiffer assicura una pulizia efficace: prima di utilizzare il piuminetto, è sufficiente scuoterlo leggermente per attivare questa tecnologia, che intrappola la polvere e lo sporco tra le fibre del piumino, garantendo una pulizia completa e duratura. Approfitta quindi di questo sconto: la scorta di 48 piumini è tua a 21,99 euro invece di 36,99.