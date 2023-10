Svuotatutto AMAZFIT alla Festa delle Offerte Prime: occasioni uniche

Se vuoi avere al tuo polso un accessorio intelligente e che ti regali delle prestazioni avanzate allora non puoi fare a meno di affidarti ad Amazfit. Oltre ad essere un marchio eccezionale e che ti permette di avere prodotti di qualità, riesce a conservare un prezzo vantaggioso che non fa mai male.

Grazie alla Festa delle Offerte Prime hai anche l’occasione di risparmiare quindi cosa stai aspettando? Scopri immediatamente i modelli più interessanti in promozione.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Amazfit alla Festa delle Offerte Prime: scopri i modelli

Le offerte sono numerose, ma se vuoi un prodotto di questo marchio ti consiglio di tenere sott’occhio:

Amazfit GTS 2 Mini con Amazon Alexa Integrata e display AMOLED da 1,55″. Al suo interno trovi 68 Modalità Sportive, sensori per la salute come per l’SpO2 e tanto altro ancora. Ha una durata della batteria di 14 Giorni ed è impermeabile. In vendita su Amazon a soli 69,90€ con sconto del 22%.

Amazfit GTR 2 ossia l’orologio Intelligente con al suo interno anche le chiamata Bluetooth. Puoi riprodurre la musica oltre a poter scegliere tra 90+ modalità Sportive o tenere sotto controllo la salute con il Cardiofrequenzimetro e l’indicatore SpO2. Oltre a essere impermeabile ha anche il GPS. In vendita su Amazon a soli 99,90€ con sconto del 22%.

Amazfit GTS 2 con al suo interno Amazon Alexa Integrato. Il display è AMOLED e puoi personalizzarlo. Non mancano all’appello le chiamate Bluetooth, la compatibilità con gli assistenti Vocali e la riproduzione di Musica. Ci sono 90 Modalità Sportive, indicatori della salute e il GPS. È anche impermeabile. In vendita su Amazon a soli 99,90€ con sconto del 21%.

Anche Amazfit GTR 3 ha al suo interno Amazon Alexa Integrato e stupisce col il suo display AMOLED. Ti dà l’opportunità di scegliere tra 150 Modalità di Allenamento con GPS, anche a contatto con l’acqua visto che è Impermeabile. Caratteristica di punta è la batteria che ti regala 21 giorni di autonomia. In vendita su Amazon a soli 119,90€ con sconto del 20%.

Concludiamo con Amazfit Bip 3 Pro dedicato a chi ama più i Fitness Tracker. Display ampio full touch e a colori con al suo interno 60 Modalità Sport con GPS, Impermeabile 5 ATM e sensori per la salute come SpO2, Cardiofrequenzimetro, Sonno. In vendita su Amazon a soli 59,40€ con sconto del 15%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.