Svendita Amazon: splendida Lampada da Tavolo a LED MULTICOLOR a 9,99 euro (doppio sconto)

Aggiungi qualcosa di nuovo ed elegante all’arredamento della tua casa con questa lampada da tavolo a LED senza fili, con 8 colori, dimmerabile e ricaricabile tramite USB che può essere tua a soli 9,99 euro invece di 31,99. Per averla a questo prezzo devi attivare il doppio sconto: per farlo, ti basta inserire il codice segreto Z88HAIJR al checkout oppure applicarlo direttamente in pagina.

Lampada da tavolo a LED in sconto: perfetta anche per esterni

Questa lampada da tavolo a LED si presta a numerosi usi: grazie al suo design elegante e funzionale, è ideale per illuminare ambienti interni o esterni sfruttando gli 8 colori RGB o la modalità bianco caldo con cui personalizzare l’illuminazione in ogni momento.

La lampada funziona senza fili grazie alla batteria ricaricabile USB integrata che ti garantirà fino a 15 ore di utilizzo: questa soluzione ti permette di utilizzarla in casa, certo, ma anche di portarla sempre con te o di sfruttarla all’esterno quando non hai a disposizione la presa elettrica.

Del resto, è realizzata in materiale ABS resistente, con certificazione IP44 ed è resistente a spruzzi d’acqua e polvere. La tecnologia LED, infine, garantisce il basso consumo energetico che serve per durare a lungo.

Una lampada dunque che si adatta a numerose situazioni e che puoi acquistare a soli 9,99 euro: un affare da sbloccare grazie al codice promozionale Z88HAIJR.