Sveglia con proiettore da 7,5 pollici MERAVIGLIOSA a 25€

Se fai presto puoi approfittare anche tu di questa super offerta proposta da Amazon e mettere nel tuo carrello questa sveglia con proiettore da 7,5 pollici a soli 25,49 euro, invece che 39,99 euro.

Potrai scegliere tra 4 colori disponibili: bianco, blu, nero e giallo. Questa bellissima radiosveglia ha un comodo display digitale dove potrai vedere chiaramente l’orario, la temperatura e l’umidità. È dotata di un proiettore con rotazione a 180° che ti permette di vedere l’ora sul soffitto o sulle pareti della tua stanza anche di notte. Inoltre ha un’uscita USB per ricaricare il tuo smartphone.

Sveglia con proiettore: radio, orologio, temperatura e umidità

Questa radiosveglia è molto versatile e in un unico dispositivo potrai praticamente avere di tutto. Il display a LED è luminoso e ti permette di monitorare l’orario, la temperatura e l’umidità. Inoltre lo puoi usare anche come specchio. Hai a disposizione 4 tipi di luminosità che potrai modificare in base alle tue esigenze: alto, medio, basso e spento.

Il proiettore ti permette di vedere chiaramente l’ora quando ad esempio ti svegli durante la notte e così non dovrai andare a tastoni alla ricerca del tuo smartphone. Lo potrai ruotare a 180° e anche in questo caso modificarne la luminosità. Imposta fino a due sveglie con un intervallo che va da 5 a 60 minuti l’una dall’altra. Potrai anche ascoltare la tua radio preferita o impostarla come sveglia. Infine, interessante anche la possibilità di caricare il tuo smartphone tramite un ingresso USB.

Un 3 in 1 spettacolare che a questo prezzo è assolutamente da non perdere. Dovrai essere rapido perché è uno dei gadget più venduti del genere su Amazon. Quindi prima che sia troppo tardi acquista la tua sveglia con proiettore da 7,5 pollici a soli 25,49 euro, invece che 39,99 euro. Si completi l’ordine adesso la riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.