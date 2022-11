Surfshark VPN è la scelta giusta per SICUREZZA e RISPARMIO

Afferra al volo una delle migliori offerte di sempre. Grazie al Black Friday oggi attivi Surfshark VPN a soli 2,05 euro al mese con altri 2 mesi gratis in regalo. Il prezzo è bloccato per 2 anni rimanendo protetto, in totale, per 26 mesi. Corri però perché questa offerta sta per terminare.

Se ti preoccupa il fatto che potresti non trovarti bene con questo provider stai tranquillo. Infatti, anche questa promozione gode della garanzia di rimborso entro 30 giorni dalla data di attivazione. Non dovrai fornire alcuna motivazione, semplicemente richiedere i soldi indietro se non ti sei trovato bene.

Tuttavia siamo sicuri che non avrai alcun problema con Surfshark VPN. La sua assistenza, disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è composta da tecnici specializzati pronti a fornirti qualsiasi soluzione in merito a dubbi, perplessità o incomprensioni. Sarai tu a chiedere e loro a rispondere.

Goditi il Black Friday più protetto di sempre con Surfshark VPN

Navigare protetti non ha prezzo, ma il risparmio è sempre gradito, senza rinunciare alla migliore tecnologia. Surfshark VPN è ciò che stavi cercando. La sua app, semplice e di immediata comprensione, ti guiderà per rendere i tuoi dispositivi inviolabili e sicuri. La tua privacy ti ringrazierà e tu potrai navigare spensierato nel mare di internet.

Non ci sono limiti al numero di dispositivi che puoi connettere. Condividi questa VPN con chi vuoi, amici e famigliari, senza alcuna restrizione. Al suo interno trovi anche un prezioso strumento che blocca annunci, malware e pop-up dei cookie. Così la tua navigazione sarà pulita oltre che sicura e veloce.

Infine, anche l’applicazione stessa è protetta dall’autenticazione a due fattori. In questo modo nessuno potrà disattivare Surfshark VPN, nemmeno chi conosce la password di accesso del tuo account. Perciò approfitta subito per ottenere tutto questo e molto altro ancora a soli 2,05 euro al mese con altri 2 mesi gratis in regalo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.