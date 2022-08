Surfshark VPN regala 2 mesi gratis e uno sconto dell'82%

Surfshark VPN è la VPN con il miglior rapporto qualità-prezzo attualmente disponibile. Grazie alla sua nuova offerta, sottoscrivendo un abbonamento di 24 mesi non solo hai uno sconto dell’82% sul prezzo di listino, ma ottieni anche 2 mesi gratis di protezione completa.

È evidente che si tratta di un’occasione imperdibile che rimarrà valida pochissimo tempo, visto il prezzo così vantaggioso. Tra l’altro ci sono alcune caratteristiche uniche che la rendono la scelta giusta sotto diversi aspetti.

Primo fra tutti, Surfshark VPN, rispetto alla politica di altri servizi simili, non pone limiti sul numero di dispositivi che puoi connettere contemporaneamente. Questa è una buona notizia per chi ha tanti device o, con un unico abbonamento, vuole proteggere quelli di tutta la famiglia.

Surfshark VPN: 2 mesi gratis e un prezzo particolarmente vantaggioso

Quando pensi a privacy e sicurezza non può che venirti in mente Surfshark VPN. Le sue funzionalità sono davvero speciali e il suo prezzo le rende ancora più allettanti. Se da un lato proteggere la propria identità digitale e i propri dati di pagamento non ha prezzo, dall’altro risparmiare fa sempre piacere.

E Surfshark VPN fa molto bene sia l’uno che l’altro. Infatti, il suo prezzo accattivante non rinuncia di certo all’ottima qualità che viene richiesta a un servizio di questo tipo. Vediamo alcune delle funzionalità che sono anche pregi di questo provider:

dispositivi illimitati ;

; blocco annunci e malware ;

; blocco pop-up dei cookie;

dei cookie; autenticazione a due fattori;

assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 no stop;

24 ore su 24 e 7 giorni su 7 no stop; prezzo super competitivo di 2,30 euro con 2 mesi gratis.

Siamo certi che questo basterà per farti capire quanto questa VPN sia la soluzione definitiva alla tua sicurezza online. La privacy è un bene prezioso che ai cybercriminali può fruttare parecchi soldi. Proteggerla non è più un lusso, ma una necessità.

