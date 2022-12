Surfshark VPN è ancora in offerta: 84% di sconto + 2 mesi gratis

Scegliendo Surfshark VPN per i tuoi dispositivi ottieni parecchi vantaggi. Primo fra tutti tanta protezione per la tua privacy. Inoltre, avrai accesso a contenuti illimitati sul Web senza restrizioni né censure. Infine, la tua velocità di connessione migliorerà notevolmente. Tutto questo a un prezzo decisamente interessante.

Acquistala subito sfruttando l’offerta del Cyber Monday ancora attiva. Avrai l’84% di sconto e 2 mesi gratis. Un ottimo risparmio visto che questa VPN può essere installata su tutti i dispositivi che vuoi. Non c’è un numero minimo al quale sottostare. Potrai condividerla con chi vuoi senza problemi o blocchi.

Inoltre, rispetto ad altre soluzioni disponibili e anche più care, Surfshark VPN include diverse funzionalità interessanti che completano la sua offerta. Avrai anche a disposizione un team di esperti sempre pronti a rispondere alle tue esigenze 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Surfshark VPN: inizia una nuova era per la sicurezza informatica

Surfshark VPN ha inaugurato una nuova era per la sicurezza informatica. Infatti, è tra i pochi provider che include funzionalità extra oltre a quelle richieste da una classica VPN. Infatti, non solo avrai una rete privata con la quale navigare online per rimanere anonimo e al sicuro, ma sarai anche protetto da uno strumento di blocco annunci e malware.

Le minacce del Web sono sempre più numerose e potrebbero infettare i tuoi dispositivi da un momento all’altro. Con questa soluzione potrai dormire sonni tranquilli. Avrai una barriera invalicabile che nessun cybercriminale, hacker, malware o tracker potrà abbattere.

Inoltre, la stessa app è protetta dall’autenticazione a due fattori. Questo aggiunge una sicurezza in più anche qualora qualcuno riuscisse a rubare le credenziali di accesso della tua Surfshark VPN. In altre parole, nessuno potrà accedere all’app senza la tua autorizzazione anche se in possesso di nome utente e password.

Comodo e pratico, lo strumento di blocco per i pop-up dei cookie ha il suo perché. Infatti, non sarai più tu a doverli accettare o rifiutare, ma lo farà la tua nuova VPN per te. Potrai anche goderti una connessione più veloce e stabile grazie ai suoi server con larghezza di banda illimitata.

Perciò non perdere altro tempo. Approfitta dell’offerta Surfshark VPN Cyber Monday intanto che è ancora disponibile. Risparmi l’84% e ottieni altri 2 mesi gratis in più di protezione. Un’occasione incredibilmente vantaggiosa da cogliere subito al volo.

