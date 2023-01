Surfshark VPN: ecco il link per attivarla all'82% di sconto e 2 mesi Gratis

Ottimi vantaggi oggi per chi attiva Surfshark VPN. A questo link la acquisti con un ottimo 82% di sconto e 2 mesi gratis. Perché scegliere questo provider per navigare in internet? La risposta è molto semplice, oggigiorno le minacce online sono sempre maggiori e più efficaci di prima.

Perciò è indispensabile proteggere la propria privacy e i propri dati personali da qualsiasi attore malevolo del Web. Installando Surfshark VPN su tutti i tuoi dispositivi, infatti non ci sono limiti di attivazione, avrai lasicurezza che serve per navigare online senza alcun pericolo.

La tua connessione sarà completamente anonima, al 100%. Inoltre, avrai una velocità migliorata grazie ai suoi server decisamente ottimizzati e con larghezza di banda illimitata. Si tratta quindi di un’occasione importante che include un grande risparmio e ricchi vantaggi.

Surfshark VPN è la risposta alla tua domanda di sicurezza

Vuoi più sicurezza per le tue attività online? La risposta esatta è Surfshark VPN. Non hai limiti sul numero di dispositivi che puoi proteggere contemporaneamente. Così potrai condividere la sua applicazione con tutti i tuoi amici e parenti. Un ottimo regalo per proteggerli dalle minacce del Web.

Inoltre, questo provider include anche CleanWeb. Si tratta di uno strumento capace di bloccare gli annunci, i malware e il caricamento degli adware dannosi, completando così il livello di protezione. Quindi avrai un ottimo antiproiettile contro i colpi sferrati da cybercriminali e hacker.

Grazie allo strumento di blocco per i pop-up avrai una navigazione online più serena. Sarà Surfshark VPN a dare il consenso solo ai Cookie necessari sui siti internet che visiti. Tu non dovrai più pensare a nulla, solo a goderti una connessione protetta e ottimizzata.

L’app è dotata di autenticazione a due fattori così, anche se ti rubano le tue credenziali di accesso, nessuno potrà spegnere l’attività di protezione in tempo reale. Infine, un team di esperti è sempre pronto, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, a risolverti qualsiasi problema o rispondere alle tue domande.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.