Surfshark VPN: con QUEST'OFFERTA il costo si riduce a 2,30€ al mese

Surfshark è da tempo una delle migliori VPN sulla piazza, grazie ad un servizio in grado di coniugare sicurezza, velocità e convenienza. La nuova offerta disponibile in questo momento contribuisce in misura determinante a rafforzare il ruolo di Surfshark come vero e proprio punto di riferimento del settore delle VPN.

Attualmente, infatti, scegliendo il piano biennale è possibile ottenere uno sconto dell’82% oltre a 2 mesi gratis aggiuntivi. In questo modo, la spesa si riduce fino ad appena 2,30 euro al mese. Per scoprire i dettagli della promozione è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La promozione include la Garanzia di rimborso di 30 giorni.

Surfshark VPN: ora a prezzo ridotto con la nuova offerta dedicata al piano biennale

Surfshark ha tutto quello che serve per garantire un servizio VPN completo e soddisfacente. Sicurezza e privacy sono al top, grazie alla crittografia e alla politica no log adottata dall’app. Anche la velocità di connessione è eccellente, grazie all’assenza di limiti di banda. C’è poi una rete di migliaia di server sparsi per il mondo che consente di aggirare facilmente qualsiasi blocco geografico applicato dalle piattaforme web.

La nuova offerta di Surfshark consente di attivare il piano biennale con prezzo scontato dell’82% e con 2 mesi gratis aggiuntivi. Complessivamente, quindi, la spesa è di 59 euro per un accesso garantito per 26 mesi. Di fatto, quindi, la spesa effettiva per la VPN sarà di 2,30 euro al mese.

Sull’offerta di Surfshark per il piano biennale è disponibile:

la possibilità d i pagare con PayPal , in modo da scegliere il pagamento in 3 rate senza interessi

, in modo da scegliere il pagamento la Garanzia di rimborso di 30 giorni che consente di annullare l’abbonamento e ottenere indietro l’intero importo pagato

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.