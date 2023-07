Surfshark Antivirus: protezione completa e VPN inclusa a 3,49 euro al mese

Surfshark Antivirus è oggi uno dei sistemi più efficaci per proteggere i propri dati e i propri dispositivi quando si accede ad Internet. Il servizio proposto da Surfshark, infatti, mette a disposizione un antivirus completo, in grado di garantire una protezione in tempo reale contro le minacce del web. In più, è inclusa la VPN di Surfshark, uno dei servizi più completi ed efficaci per rendere privata e sicura la connessione.

Con l’offerta in corso è possibile attivare Surfshark Antivirus con una spesa di 3,49 euro al mese. Per ottenere lo sconto rispetto al prezzo mensile (pari a 14,44 euro) è sufficiente puntare sull’abbonamento annuale che include anche una garanzia di rimborso a 30 giorni. L’offerta è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Surfshark, accessibile dal link qui di sotto.

Antivirus e VPN in un’unica offerta con Surfshark

In questo momento, Surfshark Antivirus è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio in grado di proteggere i propri dispositivi e i propri dati durante l’accesso ad Internet. La presenza della protezione antivirus in tempo reale garantisce la possibilità di rilevare e bloccare le minacce informatiche.

In più, con la VPN è possibile proteggere i dati di connessione, grazie alla crittografia, e geolocalizzare l’indirizzo IP in un altro Paese. Grazie alla combinazione dei due servizi, Surfshark propone oggi un sistema completo e funzionalità per l’accesso ad Internet in sicurezza.

Grazie all’offerta in corso, inoltre, è possibile attivare Surfshark Antivirus con un costo di appena 3,49 euro al mese. Basta scegliere l’abbonamento di 12 mesi per ottenere un risparmio del 76% rispetto alla sottoscrizione mensile dal costo di 14,44 euro. La fatturazione è anticipata (per una spesa di circa 42 euro + IVA) e c’è una garanzia di rimborso a 30 giorni che permette di provare il servizio in tutta tranquillità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.