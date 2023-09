Surface Pro 9 è al prezzo più basso di sempre su Amazon

È il momento giusto per acquistare il Surface Pro 9. Il tablet di Microsoft, infatti, è ora disponibile al nuovo prezzo minimo storico grazie a questa nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 965 euro. L’offerta riguarda la versione base del tablet (Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD). In sconto, però, ci sono anche altre varianti. Per accedere alle offerte è possibile seguire il link qui di sotto.

Surface Pro 9 al nuovo minimo storico su Amazon

Il Surface Pro 9 è il punto di riferimento del mercato Windows. Si tratta di un dispositivo versatile e completo, con tante funzionalità da sfruttare. Tra le specifiche troviamo un display touch da 13 pollici a cui si affianca, nella variante in offerta, il processore Intel Core i5 di 12° generazione.

Da segnalare ache 8 GB di RAM e 256 GB di SSD (ma ci sono varianti da 16 GB di RAM e con più storage). Al tablet può essere abbinata la tastiera cover, da acquistare separatamente, per sfruttare al massimo le potenzialità del dispositivo. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Surface Pro 9 al prezzo scontato di 965 euro. Si tratta di un’ottima occasione per mettere le mani sul tablet di Microsoft, nella variante base con processore Core i5.

Per accedere all’offerta, che consente l’acquisto al minimo storico del tablet, basta seguire il link qui di sotto. Sempre dalla pagina linkata qui di seguito è possibile accedere a varie altre offerte per acquistare il Surface Pro 9 nella configurazione desiderata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.