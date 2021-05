Sei in cerca di un laptop per un utilizzo quotidiano? Microsoft Surface Laptop GO è in offerta su Amazon a soli 558,99€. Il ribasso del 13% corrisponde a uno sconto esclusivo di 79,87€ che rende l’acquisto conveniente.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Microsoft Surface Laptop GO: un portatile che ne vale la pena

In questa sua colorazione platino, il Surface Laptop GO è un dispositivo che non passa inosservato. Grazie alla sua linearità ha un design elegante che lo rende esteticamente bello e sofisticato.

Dotato di un display touchscreen PixelSense da 12,45 pollici, lo stesso consente una visione dei contenuti ottimizzata. La risoluzione 1536×1024 pixel è garante di un ottima qualità che amplifica l’esperienza visiva assieme alle cornici sottili.

Il processore montato, in questo caso, è un Intel Core i5 che viene abbinato a ben 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione su SSD. Le prestazioni sono dinamiche e fluide e sono adatte a un utilizzo quotidiano come studio o lavoro d’ufficio.

Degna di nota è la tastiera che oltre a essere completa di tasti funzione, include al suo interno anche un rilevatore d’impronte digitali. Basta poggiare il dito sopra di esso per sbloccare con sicurezza il dispositivo e non solo.

Spicca, senza ombra di dubbio, la batteria che riesce concedere fino a 13 ore di autonomia con una sola carica. Il lavoro fuori casa non è mai stato così comodo!

Da citare, infine, il fatto che il computer arriva corredato di Windows 10 in modalità S al momento della ricezione.

Microsoft Surface Laptop Go è acquistabile a soli 558,99€ su Amazon nella colorazione Platino. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se sei un membro Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite ma standard. Il dispositivo può essere acquistato anche a rate mediante CreditLine di Confidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Elettronica