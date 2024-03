Surface Laptop 5 al MINIMO STORICO su Amazon: è l'offerta giusta

Il Surface Laptop 5 è protagonista di una nuova offerta Amazon e può ora essere acquistato al nuovo prezzo minimo storico. Sfruttando la promozione in corso, infatti, il laptop di Microsoft è ora disponibile al prezzo scontato di 899 euro (-25%). La versione in offerta è dotata di display da 13 pollici oltre al processore Intel Core i5 supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. Per accedere subito all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che in sconto c’è anche la versione con Core i7, 16 GB di RAM e 512 GB di storage: questa variante ora è disponibile al prezzo scontato di 1.579 euro (-20%)

Surface Laptop 5 è in offerta: a questo prezzo è da prendere subito

Il Surface Laptop 5 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon. Il notebook proposto in promozione è dotato di un display touch da 13 pollici, del processore Intel Core i5 di dodicesima generazione oltre che di 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Il sistema operativo è, naturalmente, Windows 11. La tastiera è retroilluminata e con layout italiano. La qualità costruttiva è al top del mercato.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Surface Laptop 5 al prezzo scontato di 899 euro. Il notebook è venduto e spedito da Amazon. La promozione garantisce uno sconto del 25% rispetto al prezzo consigliato. Per accedere subito all’offerta è sufficiente premere sul box riportato qui di sotto.